特朗普見槍擊遺孤舉拇指捱轟　家屬反駁勿政治化悲劇

美國總統特朗普伉儷早前探訪德州超市槍擊及俄亥俄州酒吧槍擊的傷者，有美媒報道，不少留醫的傷者都拒絕與特朗普會面，有醫院甚至找回2名已出院的病人見特朗普。特朗普期間與一名遺孤見面，大合照時舉起拇指惹來抨擊，但男嬰的家人希望外界勿政治化事件。



特朗普周三（7日）分別到訪德州埃爾帕索及俄亥俄州代頓市，當時遇上示威者指不歡迎他。他與夫人梅拉妮亞到醫院探望傷者，美媒引述知情人士指，在埃爾帕索2間醫院留醫的絕大部分傷者都不想見特朗普，其中一間的8名傷者更全數拒絕會面，稱「不想在他身上花任何時間」，院方最終帶回2名已出院病人見特朗普，其中一人是2個月大嬰兒吉爾伯特（Paul Gilbert），他的父母都在槍擊喪生。



不過，特朗普與吉爾伯特合照時笑容燦爛，又舉起右手拇指，惹起輿論不滿，有人批評他在如此悲痛的時刻竟笑得出，有人質疑特朗普煽動暴力導致慘劇，為何吉爾伯特仍要與見特朗普。



吉爾伯特的叔叔安瓊多（Tito Anchondo）則指不介意特朗普的舉動，因為自己與吉爾伯特的父親都是特朗普的支持者，欲與後者見面分享其家庭的悲痛。他認為總統到醫院沒有任何政治目的，希望外界不要政治化他們的悲劇，他與特朗普見面只是想知特朗普是否真心，以及自己的政見是否正確。安瓊多指，與特朗普見面後感安慰。



俄亥俄州的民主黨籍參議員布朗（Sherrod Brown）亦質疑特朗普到訪代頓市的意義，特朗普見到反對者後直指：「他們不應被政治化。」他又形容布朗「非常不誠實」。民主黨總統參選人、前副總統拜登周三形容特朗普煽動白人至上主義，特朗普翌日在Twitter反駁，直呼對方是「打瞌睡的拜登」（Sleepy Joe Bien），揶揄拜登無能力管治好國家，但相信中國會高興。