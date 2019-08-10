官媒點名批納瓦羅　偏執反華應遭世界抵制

美媒近日批評美國對華的貿易政策混亂，恐引發當地經濟衰退，矛頭直指美國總統特朗普及白宮國家貿易委員會主任納瓦羅。內地官媒周六（10日）發表評論文章，點名指納瓦羅是宣揚貿易保護主義，渲染所謂中國對美經濟、軍事威脅的極端人物，對任何偏執極端的思想和行為，世界應當共同抵制。



美國《華爾街日報》周四（8日）發表題為《納瓦羅衰退》的社論，批評納瓦羅是唯一支持特朗普對中國加徵新關稅的經濟顧問，又警告經濟擴張幾乎都是因政策失誤而終結；更指特朗普「雜亂無章的貿易攻勢」，可能會令美國經濟放緩，惡化為「納瓦羅衰退」（Navarro Recession）。對於該報的批評，納瓦羅反駁稱「聽起來跟中國官媒沒甚麼不同」。



內地官媒文章稱，納瓦羅的反華偏執由來已久，指他曾稱中國加入世界貿易組織是「過去100年來美國最嚴重的政治和經濟政策失誤」，又曾出版名為《致命中國》的書，被媒體和學者批言論具煽動性、觀點片面，「對經濟增長一知半解」。



文章直斥納瓦羅的對華主張，無論對美國、中美關係，以至全球才是「致命」。其理念是極端的自私自利，也是典型的霸權主義。21世紀的經濟踏入全球化時代，一榮俱榮、一損俱損，納瓦羅之流促使美國大搞單邊主義、保護主義，最終只會害人也害己。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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