西南航空機師親自駕機　載越戰陣亡父親遺骸返鄉

美國空軍一名戰機機師52年前在越戰戰場上空，因座機被擊落而失蹤，其後宣告正式死亡，但遺骸至本年1月才在老撾境內發現。時光荏苒，陣亡機師的兒子已成為西南航空公司的客機機師，他周四（8日）親自駕駛客機，把父親的遺骸運返闊別逾半世紀的德州故鄉。



36歲空軍少校奈特（Roy Knight Jr.）於1967年前往越南參戰，他在德州達拉斯的愛田機場（Love Field Airport），與5歲兒子拜仁（Bryan Knight）道別，但一別竟成永訣。奈特於同年5月7日駕駛A-1E攻擊機，轟炸位於老撾境內的北越補給線「胡志明小徑」，但座機被敵方炮火擊落，沒有人發現他曾打開降落傘。空軍於1974年正式宣布奈特陣亡，追贈為上校。



奈特戰機墜毀現場於1994年發掘，並發現求生物品，工作人員於年初發現遺骸，其後證實屬於奈特。奈特的棺木由國旗覆蓋，運上由拜仁駕駛的客機，平穩地降落在當年兩父子道別的愛田機場，停機坪上站着奈特家人，靈柩抬上靈車時軍人行禮致敬。57歲的拜仁對父親魂歸故里深感安慰，他稱：「你無法想像一個兒子能為他的父親這樣做是多麼榮幸。」