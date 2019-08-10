血洗超市：目標殺墨西哥人　槍手擁AK-47母曾報警

美國白人至上主義者克魯修斯（Patrick Crusius）上周六（3日）血洗德州埃爾帕索的連鎖超市沃爾瑪。美媒指，克魯修斯行兇後駕車逃去，其後向追捕他的官員自首，承認自己就是槍手，供稱襲擊針對墨西哥人。克魯修斯的母親則於槍擊發生的數同前，發現兒子管有自動步槍AK-47，於是報警，但她當時沒有向警方提供身份，警方亦沒有跟進調查。



報道指，克魯修斯駕車逃走時，在公路一個十字路口下車向警員自首，並向調查人員承認自己以一把AK-47犯案及帶了數個彈匣，指自己的目標是墨西哥人。槍擊造成22人死亡，大部分擁有拉丁裔姓氏，包括8名墨西哥人。克魯修斯被控謀殺罪，當局考慮加控仇恨罪。



美媒披露，克魯修斯的母親數周前曾致電德州艾倫（Allen）的警方，家人的代表律師指，當時的通話內容純粹是資訊性質，不是因為克魯修斯母親認為兒子有行兇意圖而致電警方。



另外，20歲男子安德雷真科（Dmitriy Andreychenko）於周四（8日）身穿防彈背心、持已上彈的步槍及手槍，闖入密蘇里州一間沃爾瑪，聲稱是要試探超市是否尊重其憲法權利，讓他持械進入，結果引起居民恐慌。警方翌日控告安德雷真科恐怖主義威嚇罪，一旦罪成最高可被判監4年和罰款1萬美元（約7.8萬港元）。疑犯辯稱只想保護自己，警方指絕不容許任何人危害市民。