銀行退出信用卡業務送大禮：餘下卡數一筆勾銷

加拿大最近有許多人收到一封信，令他們非常高興，甚至高呼是天上掉下來的禮物，原來是有銀行決定退出加拿大的信用卡市場，更「大發慈悲」，將所有加拿大推出信用卡客戶的卡數一筆勾銷。



這群幸運兒都持有美國大通銀行（Chase Bank）在加拿大發行的亞馬遜卡（Amazon.ca Rewards Visa）和萬豪卡（Marriott Rewards Premier Visa）。大通銀行去年3月宣布，將結束這兩種信用卡，並退出加拿大信用卡市場，但繼續收取持卡人未付的餘款，不過最近就突然向客戶發信，告知他們毋須再繳付欠款。



有專家表示，大通銀行可能認為繼續收取欠款的成本高於將卡數一筆勾銷。但大通銀行為何不把債權出售給第三方也讓人費解。大通銀行則未有透露總共勾銷了多少卡數或免還款人數。



住在安大略省的貨車司機特納（Douglas Turner）說，他不必歸還6157加元（約36500港元）的欠款，令他非常興奮。他說：「我昨晚整晚都樂不可支，臉上整掛著笑。我簡直不敢相信，這很瘋狂，這種情況一般不會發生在信用卡上，有關信用卡的都是些可怕的故事。」



同樣是安大略省居民的44歲男子阿當森（Paul Adamson）則是在上周準備交卡數時收到這份「厚禮」，他當時發現自己的戶口已經被關閉。他說：「我十萬火急地致電銀行，我不想欠繳卡數。」然而他隨即知悉以後也不用再還款，那1645加元（約9751港元）的欠款也被豁免時，他感到難以置信，認為銀行的行為不尋常。他說：「老實說，我還是覺得吃驚。銀行總是關於突如其來的付款、繁文縟節這類事情，不可能會豁免卡數。」

