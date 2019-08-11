涉在聯合航空頭等艙偷拍女客如廁　華裔男乘客被捕

美國聯邦調查局（FBI）探員上周四（8日）在德州，拘捕一名早前涉嫌在聯合航空客機頭等艙廁所安裝偷拍鏡頭，偷拍如廁女乘客的馬來西亞籍華裔男子，並落案控告偷拍罪，一旦罪成面臨監禁1年及罰款。聯合航空發言人表示，職員察覺事件後已即時報案，將全力配合調查工作，並強調十分重視乘客的安全及保安。



事發於本年5月5日，女事主乘搭航班編號UA 646的客機，從加州聖迭戈飛往德州休斯敦，她在頭等艙廁所靠近櫃門及門鉸位置發現一個發出藍光的裝置，由於不確定它是否客機設備一部分，她如廁後才取下裝置及用紙巾包裹好。當客機降落在布殊洲際機場後，事主把裝置交予聯合航空的保安人員，對方確認為偷拍鏡頭，並報警處理。



調查人員翻查閉路電視片段，發現同一航班上一名男乘客曾在廁所安裝偷拍鏡頭，雖然無法看清容貌，但顯示他當時身穿藍色短袖T-Shirt、藍色牛仔褲、右手戴手鐲及左手戴錶。休斯敦警方追查後懷疑涉案男子是石油公司哈利伯頓（Halliburton）職員李春平（Choon Ping Lee，音譯），聯合航空亦確認他曾登上頭等艙，從聖迭戈飛往休斯敦。



法庭文件指，哈利伯頓向FBI提供一張李春平的工作照片，手上的珠寶裝飾與閉路電視片段脗合，探員遂把他拘捕。探員在檢查偷拍鏡頭時，發現另外兩條在阿聯酋航空客機機艙廁所的偷拍片，其中一人身穿阿聯酋航空的機艙服務人員制服。哈利伯頓指已知悉事件，會全力配合FBI及檢方的調查，又指有完善機制確保職員守法。