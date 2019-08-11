元首級淫媒之死引爆陰謀論　被指掌握克林頓不利資料

涉強迫未成年少女性交易的美國「元首級淫媒」愛潑斯坦，上周六（10日）在紐約獄中離奇身亡，不少陰謀論隨即湧現。總統特朗普的支持者、諧星威廉斯（Terrence Williams）在社交網發文，指愛潑斯坦之死與掌握太多前總統克林頓的不利資料有關，該貼文獲特朗普轉發。克林頓的發言人強調，克林頓不清楚愛潑斯坦被控的罪名。



威廉斯稱：「愛潑斯坦在24小時全天候監視中死於自殺，這是怎樣發生？掌握克林頓資料的愛潑斯坦現在死了。」在新澤西州貝德明斯特高爾夫球會所度假的特朗普，上周六稍後時間轉發了威廉斯的貼文。



特朗普亦有轉發另一篇獨立傳媒機構的報道，指克林頓等多名民主黨高層，曾前往愛潑斯坦擁有的私人島嶼，但克林頓的發言人早前否認他曾前往該島。有網民指，有位高權重的人希望愛潑斯坦死去，亦有人指愛潑斯坦早前受傷是謀殺不遂所致。



在愛潑斯坦早前被捕後，社交網上流傳前總統奧巴馬為了保護克林頓，促使檢方於2008年與愛潑斯坦達成認罪協議，免去有機會被判終身監禁的聯邦罪名，改認刑罰較輕的州控罪。其後有人澄清流言不實，指認罪協議是於前總統小布殊任內達成。