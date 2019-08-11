淫媒自殺亡：時機可疑問題多 6大主要疑點一覽
2019年08月11日 16:26
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愛潑斯坦（左）生前性醜聞纏身，真相仍未水落石出。（互聯網）
有「元首級淫媒」之稱的美國富商愛潑斯坦疑於獄中自殺身亡，當中疑團重重，尚未理清。輿論及政客紛紛促請當局解釋並徹查真相。以下為六大主要疑點：
● 為何會被剔出自殺監控名單？
愛潑斯坦上月23日疑在獄中企圖自殺，但至今未證實他是自尋短見抑或遇襲，他一度名列自殺監控名單，但至上月29日即被極速剔出名單，原因未明。
● 為何要單獨囚禁？
輿論指出，一般來說只有對其他囚犯、監獄職員或者國家安全構成威脅時，才會被單獨囚禁，質疑當局何以把愛潑斯坦與其他普通囚犯分開囚禁。
● 為何沒有人巡查發現？
事發懲教中心要求獄警每30分鐘巡查一遍牢房，自殺監控名單或單獨囚禁的囚犯更要每15分鐘查看一次，輿論質疑為何沒人及時察覺。
● 有沒有監控鏡頭？
輿論認為有自殺風險的囚犯應全天候監察，或以鏡頭監控。但至今未知有沒有閉路電視拍到愛潑斯坦或其牢房內外的情形，當局未無公開任何片段。
● 有誰想殺愛潑斯坦嗎？
消息指，愛潑斯坦死前數周曾向獄警和一些囚友透露相信有人想殺他，但未有披露任何關鍵人名，陰謀論則將之與被傳捲入醜聞的權貴扯上關係。
● 時機可疑？
愛潑斯坦死前不足24小時，法庭才公布數百頁有關愛潑斯坦淫媒案詳情的文件，當中暗示有權貴牽涉其中，文件上曾提及英國安德魯王子、前總統克林頓等人的名字，引起揣測。