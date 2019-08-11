淫媒自殺亡：時機可疑問題多　6大主要疑點一覽

有「元首級淫媒」之稱的美國富商愛潑斯坦疑於獄中自殺身亡，當中疑團重重，尚未理清。輿論及政客紛紛促請當局解釋並徹查真相。以下為六大主要疑點：



● 為何會被剔出自殺監控名單？

愛潑斯坦上月23日疑在獄中企圖自殺，但至今未證實他是自尋短見抑或遇襲，他一度名列自殺監控名單，但至上月29日即被極速剔出名單，原因未明。



● 為何要單獨囚禁？

輿論指出，一般來說只有對其他囚犯、監獄職員或者國家安全構成威脅時，才會被單獨囚禁，質疑當局何以把愛潑斯坦與其他普通囚犯分開囚禁。



● 為何沒有人巡查發現？

事發懲教中心要求獄警每30分鐘巡查一遍牢房，自殺監控名單或單獨囚禁的囚犯更要每15分鐘查看一次，輿論質疑為何沒人及時察覺。



● 有沒有監控鏡頭？

輿論認為有自殺風險的囚犯應全天候監察，或以鏡頭監控。但至今未知有沒有閉路電視拍到愛潑斯坦或其牢房內外的情形，當局未無公開任何片段。



● 有誰想殺愛潑斯坦嗎？

消息指，愛潑斯坦死前數周曾向獄警和一些囚友透露相信有人想殺他，但未有披露任何關鍵人名，陰謀論則將之與被傳捲入醜聞的權貴扯上關係。



● 時機可疑？

愛潑斯坦死前不足24小時，法庭才公布數百頁有關愛潑斯坦淫媒案詳情的文件，當中暗示有權貴牽涉其中，文件上曾提及英國安德魯王子、前總統克林頓等人的名字，引起揣測。