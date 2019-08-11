淫媒自殺亡：民主黨人促徹查　拜登轟特朗普處理不善

有「元首級淫媒」之稱的美國富商愛潑斯坦，上周六（10日）疑於紐約監獄中上吊自殺身亡，由於曾有多名民主黨高層被傳捲入醜聞，外界亦關注民主黨人的反應。多名民主黨議員極力呼籲盡快徹查真相，總統初選大熱之一的前副總統拜登指摘，特朗普政府從一開始便沒有妥善處理愛潑斯坦一案。



拜登在艾奧瓦州一個槍械論壇期間被問及愛潑斯坦自殺一事，他表示：「特朗普政府從一開始便沒有好好處理事件，我認為我們的監獄系統，應該小心地監察在自殺監控名單上的人，因此看來其中一定有甚麼錯漏，但這已經過去了，我對他的家屬和所有受害人寄予同情。」



拜登勁敵之一的麻省參議員沃倫則表示：「我希望展開調查，了解為何愛潑斯坦在收監期間仍可以發生這種事。這裏的系統已經崩潰了，他本應還押受審，其受害人本應有機會挺身作證，他們應讓公眾知道發生甚麼事、誰人協助他以及甚麼人涉事，但現在一切都被中斷了。」



同屬民主黨的紐約市長白思豪亦呼籲，應該展開全面調查，並繼續追究愛潑斯坦的淫媒案，查清他知道甚麼，有多少富商權貴牽涉其中。他認為愛潑斯坦之死來得「太方便」，強調真相不會隨其死而消亡：「我們在數日前才知道他可能遇襲或企圖自殺，怎麼可能未有受到特別保護？這裏真的發生這種事嗎？我認為我們一定要得到完整答案！」