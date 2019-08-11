淫媒自殺亡：受害人感憤怒　擬循民事訴訟索償

愛潑斯坦的死訊轟動全美，多名受害人批評獄方失職，斥責愛潑斯坦自殺了結生命是自私行為，將繼續循民事訴訟索償。由於曾有民主黨高層被傳捲入醜聞，該黨議員極力呼籲徹查真相；總統初選大熱的前副總統拜登批評，特朗普政府沒有妥善處理案件。



受害人之一的阿勞斯（Jennifer Araoz）聲稱，15歲時遭愛潑斯坦強姦，她對被告未能受法律制裁感到十分憤怒，希望他的同謀能夠定罪，還受害者公道。宣稱是愛潑斯坦性奴的羅伯茨（Virginia Roberts）則慶幸他沒法再傷害其他人，但也對他不用面對惡行感到憤怒。



也有受害人的代表律師表示，愛潑斯坦之死不能阻止公義彰顯，將循民事訴訟尋求賠償，亦可能控告其他涉案同謀。受害人之一利卡塔（Michelle Licata）早前出庭指證愛潑斯坦，她表示聽到死訊後感到安慰：「我只希望他為自己的行為負上應有的責任，只是這麼簡單。」



拜登在艾奧瓦州槍械論壇期間被問及愛潑斯坦自殺，他回答：「我認為監獄系統應該小心監察在自殺監控名單上的人士，因此看來其中一定有甚麼錯漏。」麻省參議員沃倫表示：「我希望展開調查，他本應還押受審，受害人本應有機會挺身作證，讓公眾知道發生甚麼事。」