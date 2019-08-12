滿足89歲祖母心願　孫兒陪同下走遍29個國家公園

美國俄亥俄州一名89歲老婦4年前聽孫兒分享旅遊見聞後，感嘆自己活了這麼多年也沒有看過高山和海洋，覺得很可惜。孫兒聽後靈機一觸，決定帶祖母遊遍全國國家公園。至今，兩人已參觀了國內29個國家公園，並在社交網站上分享途中的見聞。



38歲的瑞安（Brad Ryan）自小與祖母喬伊（Joy）一起在小鎮Duncan Falls生活。瑞安讀大學時修讀獸醫學，後來更到了華盛頓當獸醫，他自此遊覽了不少景色怡人的地方。2015年，他回到小鎮探望祖母，祖母很羨慕他能到各地旅遊。由於兩人都很喜歡大自然，瑞安便想到與祖母同遊大煙山國家公園。瑞安說：「我覺得我要令祖母知道，她沒有被遺忘，她也有機會去嘗試以前未試過的探險生活。」此後，他們共穿越38個州，飽覽了29個國家公園的美景，包括在2017年夏天在28日內遊覽了21個國家公園。



其他遊客也被祖母的精力和態度感動。瑞安表示：「祖母相信，不要嫌自己老，要勇於嘗試。」祖母曾與年輕人一起，在大沙丘國家公園的沙丘上滑下來。她又在大煙山國家公園走了逾8公里的山路，欣賞高處的景色。祖母常說：「我可能不會再有機會重遊此地了。」這句話令瑞安更明白珍惜光陰、多陪伴家人有多重要。

