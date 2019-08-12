淫媒自殺亡：人手少狂加班　特別牢房僅2人看守

有「元首級淫媒」之稱的美國富商愛潑斯坦上周六（10日）於紐約大都會懲教中心上吊身亡，留下重重疑點，包括為何沒有人巡查發現。知情人士向美媒透露，涉事懲教中心人手不足，獄警超時工作嚴重，特別牢房亦只有2人看守。而愛潑斯坦自殺當日，牢房只有他一人。



美媒引述消息指，扣留愛潑斯坦的紐約大都會懲教中心人手短缺，特別牢房的2名獄警，其中一人已連續超時上班5日，另一人則被強制加班。據悉，獄方向司法部指會每30分鐘巡查愛潑斯坦的牢房一次，但在他死前一晚沒有跟從安排；與愛潑斯坦關押同一牢房的囚犯亦被轉移到另一處，他自殺時是獨囚。



愛潑斯坦兩周前曾自殺失敗，當時被列入自殺監控名單，但於6日後、即7月底即被除名。《華爾街日報》引述消息指，愛潑斯坦死前每天與其律師會面12小時，當局是在律師要求下將愛潑斯坦在自殺監控名單中除名。有聯邦監獄局前官員指，把愛潑斯坦剔出名單需獲獄長及監獄的首席心理學家批准。



紐約首席驗屍官周日（11日）發聲明指，已為愛潑斯坦驗屍，但需更多資訊才能判斷死因。當局應愛潑斯坦的代表要求，於驗屍時讓前紐約首席驗屍官、病理學家巴登（Michael Baden）在旁觀察，屬例行做法。