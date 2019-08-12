淫媒自殺亡︰調查將繼續　維秘金主揭洗黑錢線索

美國「元首級淫媒」兼富商愛潑斯坦涉嫌強迫未成年少女賣淫被捕，惟上周六（10日）被指在獄中上吊自殺身亡，引發陰謀論爭議。雖然愛潑斯坦已死，惟他所涉案件牽連甚廣，針對其共犯的檢控將繼續；加上愛潑斯坦不尋常的巨額身家，引發洗黑錢等指控，料將成調查焦點。



愛潑斯坦原本僅為中學教師，其後獲學生父母提攜投身投資界。他被捕之時，報稱資產總值為5.5億美元（約43億港元）；惟僅是其空殼公司，就曾有過一次性轉入8800萬美元（約6.9億港元）的紀錄，巨款來源及去向不明。他亦曾向時裝品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）退休老闆韋克斯納（Leslie Wexner）的基金，多次轉入數以千萬美元款項。至愛潑斯坦被捕失勢、死前3天，韋克斯納突然披露，曾為自己擔任私人理財的愛潑斯坦，在多年前曾私吞其4600萬美元（約3.6億港元）。



韋克斯納在12年前發現事件，但從未報案；而其時愛潑斯坦正因涉嫌與未成年少女性交而受查。韋克斯納否認知悉愛潑斯坦所涉及的性罪行，並表示已於2007年與後者斷絕來往。但在2011年，韋克斯納的慈善基金仍收取了愛潑斯坦基金的5600萬美元。有指兩人達成協議，愛潑斯坦透過基金及企業向韋克斯納歸還約1億美元（約7.8億港元）。



韋克斯納的指控，為愛潑斯坦來歷不明的巨富提供了線索。《紐約時報》周日（11日）引述內部消息指，摩根大通及德意志銀行在近數周開始翻查愛潑斯坦的資產來往紀錄，以調查是否與賣淫一案有關。兩間銀行的前員工指，銀行曾以法律及聲譽風險為由，要求行政人員停止為愛潑斯坦提供服務。有德意志銀行內部消息指，懷疑愛潑斯坦以戶口處理賣淫等非法活動，故在去年開始終止對他的服務。