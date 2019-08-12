博爾頓訪英　料要求約翰遜強硬應對伊朗及華為

美國對中國及伊朗左右開弓，美國國家安全顧問博爾頓周日（11日）抵達英國倫敦，將於周一至周二（12至13日）與多名內閣官員會面。外界預料博爾頓此行，是拉攏新上任的英揆約翰遜，並在伊朗及封殺中國科技巨企華為等問題施壓，要求英國明定脫歐之後對中國和伊朗的立場。



博爾頓將與英國外相藍韜文、財長賈偉德、防長華禮仕及脫歐事務大臣柏建熙等官員會面。美國官員消息指，博爾頓此行重點討論英國脫歐、伊朗及華為問題。特朗普政府尋求鞏固與約翰遜政府的關係，促請英方更配合美國對伊朗的政策。博爾頓或要求英方宣布《伊朗核協議》已死，加強對德黑蘭施壓，但相信英政府短期內不會有決定。



華府多番向英國施壓，要求封鎖華為，惟前朝文翠珊政府允許華為有限度參與非核心部分的5G建設。知情人士透露，博爾頓將重申中國政府幕後支配華為，其硬件或被用來監控通訊，希望英方採取更貼近美方的立場。分析指出，面對中美關係從貿易糾紛到全方位對抗的趨勢日益明顯，華盛頓不大可能繼續容忍倫敦在關鍵安全問題上走模糊路線。



中美貿易戰升級，美國投資銀行與金融服務公司高盛集團周日表示，對貿易戰導致經濟衰退的擔憂加劇，高盛不再期望中美會在明年美國總統選舉前達成貿易協議，預期華府會如期於9月1日對3000億美元中國貨加徵關稅。