密西西比州被捕非法移民子女遊行　抗議鐵腕政策

美國特朗普政府鐵腕應對非法移民問題，上周三（7日）於密西西比州拘捕680人，大批兒童被迫與父母分離。他們周日（11日）於密西西比州坎頓市遊行，抗議華府的搜捕移民政策。



與無證父母分開的兒童，在成人陪同下由密西西比州一間教堂出發，他們手持寫有「我於父母被帶走時不會坐視不理」等字句的標語牌。18歲大學生巴蘇爾托–阿爾塞（Dulce Basurto-Arce），站於民權領袖馬丁路德金於1966年發起遊行、抗議種族隔離政策的同一法院門外，他說：「想像你回家後找不到父母，我們出來遊行，所以其他小孩不會經歷同樣的事。」



網上流傳影片顯示一名11歲女童被迫與父母分開的片段，署理海關及邊防局局長摩根（Mark Morgan）周日承認短片令人傷感，但指其父親的確犯了法，強調女孩已與母親團聚。大搜捕於德州埃爾帕索超市槍擊前數小時，署理國土安全部長麥卡利南承認行動的時間是不幸。



美國天主教、聖公會、聯合衞理公會、福音信義會多名主教上周五（9日）發聯合聲明，指他們會援助移民家庭，目前急需避免危機惡化。聲明指，他們要說出真相，真相就是政府做法不正確。