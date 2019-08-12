特朗普用亞洲口音開玩笑　公然嘲諷日韓領袖

美國總統特朗普日前出席紐約州漢普頓市的兩個籌款活動，除了在活動中與支持者拍照留念、交流討論外、他公然以日韓口音的英語模仿日本首相安倍晉三和南韓總統文在寅，稱南韓為「電視做得很好的國家」；更開玩笑指自己曾問安倍晉三，「神風敢死隊」的機師到底是喝醉還是吸毒了。



根據美媒報道，他在活動的演說中以亞洲口音，模仿自己與日韓領袖的對話，他說：「這個國家製造很好用的電視，而且經濟發展很快，為甚麼我們還要為他付軍費？」他早前要求南韓增加駐韓美軍的軍費。當話題轉到北韓領袖金正恩，他卻說：「人們說他只有看見我才會笑。」



當話題轉到日本，他複述他與安倍晉三的對話，他用日式英語模仿安倍晉三的回答，指二戰時的日本「神風敢死隊」、當中包括自己的父親，皆是因為愛國才會進行自殺式襲擊衝向美軍。之後特朗普再轉回自己的口音說：「你們看，他們愛國得可以帶着大批汽油撞向金屬船呢！」



雖然特朗普的言論再起爭議，但就在上周五（9日）舉行的兩場籌款活動中，他為共和黨籌集了1200萬美元（約9413萬港元）。據報，在活動中有不少人捐了10萬美元（約78萬港元），只為了和他合照；而希望和他坐在同桌討論的人，則需要付25萬美元（約196萬港元）。