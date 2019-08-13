減少依賴政府　領福利者10月起被拒申請綠卡或移民

為了減少移民依賴政府資助，特朗普政府周一（12日）宣布，自10月中旬起將會拒絕讓使用社會安全補助金、家庭急救金、醫療補助計劃（Medicaid）、食物券等公共福利的他國國民申請美國綠卡或移民，正為美國服役的人士除外。



特朗普政府官員解釋，新推出的「公共收費」（public charge）政策，是確保獲得永久居留權的人士能夠自給自足，藉此保障納稅人。新例實施後，美國公民及移民服務局未來將會以申請人士的教育程度、家庭收入、個人健康、領取公共福利等因素，審批其移民申請。至於被視為有機會領取福利的非法移民，亦會被禁踏足美國。



美國公民及移民服務局的署理局長庫奇內力（Ken Cuccinelli）表示，有關政策符合總統特朗普的意願，並指政府希望見到能夠自給自足的移民。他另提到：「這是美國夢的核心原則。這亦深深植根於我們的歷史，尤其是與合法移民有關的歷史。」



資料顯示，美國每年平均有54.4萬人申請綠卡，其中約38.2萬人將會受到審查。目前的聯邦法例亦有規定，任何申請綠卡或已經成功移民美國的人士，不能成為美國負擔。