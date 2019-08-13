淫媒自殺亡：囚愛潑斯坦監獄嚴重違規　魔爪或延伸至法國

美國司法部長巴爾周一（12日）表示，囚禁日前懷疑自殺的「元首級淫媒」愛潑斯坦的監獄「嚴重違規」。他又揚言會追查所有在愛潑斯坦販賣人口案中有參與的人士。



巴爾說：「我感到驚駭，我的整個部門都很憤怒，大都會懲教中心無法令這座監獄安全。」他表示目前知悉有關監獄違規狀況嚴重，將下令進行詳細調查，參與調查的包括聯邦調查局（FBI）和檢察長辦公室。他說：「我們會追根究柢，令需要負責的人負責。」



雖然關於愛潑斯坦本人的刑事調查告一段落，但巴爾強調會追查任何參與相關罪行的人和事。他說：「我保證會繼續追查這宗案件內涉嫌和愛潑斯坦合作犯罪任何人。所有合謀者都不能安枕，受害人會取回應得的公義。」



愛潑斯坦除了在美國本土向未成年少女伸出魔爪，他的惡行更可能延伸至法國。法國男女平等事務國務秘書夏帕（Marlene Schiappa）與保護兒童事務國務秘書塔凱（Adrien Taquet）發表聯合聲明，指美國當局針對愛潑斯坦的調查發現他與法國有聯繫，強調愛潑斯坦死亡不代表受害人爭取公義的權利被剝奪，要求法國當局作出調查。



兩名官員沒有詳細描述所發現的聯繫細節，但愛潑斯坦在巴黎擁有一幢公寓，他上個月於紐約被捕前曾在此落腳。而愛潑斯坦出入法國的次數也頗頻繁。美國傳媒也曾報道，愛潑斯坦有本「小黑書」，當中詳列超過百名「應召少女」的姓名。她們來自他曾落腳的居住地，包括紐約、佛羅里達州棕櫚灘以及巴黎。