韓成朝網攻最大受害國　傳比甘接任美駐俄大使

有外媒上周引述聯合國一份機密報告，指出北韓針對金融機構及加密貨幣交易所發動廣泛網攻，為大規模殺傷力武器（WMD）計劃籌集資金。該報告詳情近日披露，顯示南韓為最大受害國。報告並指，北韓持續違反出口制裁，進口奢侈品，呼籲制裁提供物資及非法海上轉運的船隻。另有美媒上周五（9日）引述白宮消息指，總統特朗普有意提名美國北韓政策特別代表比甘，接任美國駐俄羅斯大使。



該報告上周提交聯合國安理會，詳列聯合國專家調查北韓在17個國家發動的35次網攻。報告指出，網攻風險低回報高，北韓借此賺取20億美元（約157億港元），而網攻主要運作方式有3種，分別是透過攻擊環球銀行金融電信協會（SWIFT）或其轉帳系統，傳送欺詐訊息及銷毀證據；攻擊加密貨幣交易所和其用戶竊取加密貨幣；利用加密貨幣作軍事資金來源。



在35次網攻中，有10次是針對南韓，全球最大加密貨幣交易所之一、南韓Bithumb至少遇4次攻擊，至今損失6500萬美元（約5.1億港元）。其次為印度、孟加拉及智利，其他13國則受單次攻擊。



美國駐俄羅斯大使洪博培將於10月離任，有傳56歲的俄羅斯問題專家比甘或成接任人選，分析指其接任或影響美朝重啟無核化談判。比甘暫未回應，美國國務院則表示未有公布。



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