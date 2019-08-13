謀殺案高企毒品氾濫　墨斥美監管槍械不力

美國德州埃爾帕索早前爆發針對墨西哥裔人士的槍擊案，導致美墨關係緊張。墨西哥政府近日公布數據，指大批來自美國的槍械非法流入國內，不但導致謀殺案高企，毒販組織亦易於獲得槍械，從事武裝販毒勾當及暴力活動。美國政府的統計顯示，在墨西哥繳獲的槍械70%來自美國。



墨西哥邊境城市蒂華納去年有3萬人死於謀殺，創下新紀錄；警察局長指警方自2016年起繳獲的槍械中，幾乎全部來自美國。蒂華納的保安官員強調，在歷次掃毒戰檢獲的AR-15步槍、AK-47步槍及Glock手槍，均是來自美國。士兵上月截停一輛來自美國加州的汽車搜查時，發現車上有6枝AR-15步槍、6枝重機槍、43個彈匣及1290發子彈等。



美墨兩國上月曾聯合行動，打擊邊境偷運槍械，但美方一直拒絕公布詳情。墨國外長埃布拉德其後表示，估計每年從兩國5個邊境檢查站流入的槍械逾20萬枝。與去年同期相比，執法人員年初檢獲的重機槍數量飆升63%，突擊步槍大增122%。美國毒品管制局前探員萊利表示，邊防人員人手及X光機不足，加上缺乏防止偷運槍械的法例，因此難以監管。