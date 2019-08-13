屍檢報告證兩疑兇自轟亡　曾上載納粹裝備照

加拿大卑詩省上月發生3屍連環兇殺案，引起全國關注。警方經過半個月搜索後，上周在吉拉姆（Gillam）外的河流附近尋獲2具相信是疑兇的屍體。驗屍報告後，警方確認屍體的身份就是2名疑兇，兩人被發現前已死去數天，死因是自轟而亡。



19歲疑犯麥克勞德（Kam Mcleod）及18歲的斯梅蓋斯基（Bryer Schmegelsky），涉殺害23歲澳洲男子福勒、其24歲美籍女友迪伊斯，和64歲卑詩大學植物學講師戴克。警方聯同加拿大軍方展開跨越3個省份的搜查後，終在距兇案現場約3200公里遠的地方發現2人屍體和2把槍械，將進行鑑證測試，以判定槍械是否與3宗命案有關。警方表示，雖未能確定兩人死亡日期，但有強烈迹象顯示他們在警方搜索吉拉姆地區期間仍然生存。



據斯梅蓋斯基的父親早前透露，兒子與麥克勞德自幼在卑詩省溫哥華島一同長大，並一同在當地的沃爾瑪超市工作。他在搜捕展開後稱預期會找到兒子的屍體，形容兒子是進行「自殺任務」。梅蓋斯基早前曾涉嫌在網上上載納粹黨黨徽的臂章，和納粹青年團用刀照片。