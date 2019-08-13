中美貿易談判代表通話　美移除部分對華關稅項目

內地官媒報道，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，周二（13日）晚與美國貿易代表萊蒂澤及財長姆紐欽通話，期間中方就美方加徵關稅問題提出嚴正交涉。美國貿易代表辦公室（USTR）稍後宣布，押後加徵10%關稅的中國進口貨，包括手機、手提電腦、電玩主機、電腦屏幕、玩具、鞋履及服裝。部分貨品基於健康、安全、國安等原因，將可獲豁免。



參加通話的中方官員包括商務部部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等，中方就美國擬於下月1日，對中國輸美商品加徵關稅的問題提出嚴正交涉，雙方同時約定在未來兩周內再次通話。



在本月1日，美國總統特朗普在社交網站宣布，將對餘下3000億美元（約2.34萬億港元）的中國貨加徵10%關稅，9月1日起生效。USTR周二（13日）宣布，移除部分中國餘下3000億美元進口貨品的關稅項目，主要涉及健康、安全、國家安全，上述貨品將不會被徵收10%關稅。此外，手提電話、桌面電腦、遊戲機、玩具、電腦屏幕，以及衣履鞋類等，加徵關稅日期將延至12月15日。



特朗普在社交網發文，指中國與往常一樣，宣稱會採購大量美國農產品，但至今仍未落實，希望今次會不同。中美第十二輪高級別貿易談判上月30至31日在上海舉行，白宮其後表示，中方確認會增購美國農產品。中國官方電視台則公布，9月將在美國舉行下一輪談判。



此外，日媒同日引述美日政府人士消息指，特朗普曾直接要求日本首相安倍晉三購買金額龐大的美國農產品，包括大豆和小麥等具體品種，以填補因貿易摩擦減少的對華出口。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

http://hk.on.cc/fea/tradewar/