特朗普長子夥印尼華裔富商　建主題公園酒店

美國總統特朗普兒子、特朗普集團行政副總裁唐納德，和印尼華裔地產商陳明立（Hary Tanoesoedibjo），周二（13日）在印尼首都雅加達共同出席記者會，介紹即將在西爪哇省和峇里島興建的主題公園，包括一間特朗普酒店和數棟公寓大廈，兩人表明合作計劃與特朗普無關，但指計劃將不再有中資支持。



陳明立在記者會上表示：「我們想表明，主題公園與特朗普集團無關。」唐納德稱：「我的父親完全沒有參與，他亦不會基於一個房地產合約而作出會影響一個國家的決定。」陳明立又表示，公司團隊曾與一間中資銀行商討主題公園的貸款，但最終作罷。有報道指，中國政府曾為涉事計劃批出5億美元貸款，但最終在5月被MNC Land拒絕。



印尼公司MNC Land的擁有人陳明立本年5月曾稱，僱用了中國國企中國冶金科工集團的子公司，負責興建西爪哇「Lido City」智慧城市開發計劃中的主題公園，引來反特朗普人士關注。首階段的「Lido City」佔地3000頃，包括高爾夫球場、特朗普品牌酒店和俱樂部等；雙方也在峇里島合作興建特朗普國際度假村等，兩個項目估計總值17億美元。



特朗普集團在2015年與MNC Land達成協議，將會由前者管理涉事物業。雖然有關合約是在特朗普上任前簽成，惟有外界憂慮外國政府會影響特朗普執政。陳明立表示，項目主要由他旗下的公司資助。