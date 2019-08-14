世衞︰全球麻疹案例升近3倍　接種疫苗人數反而減少

全球麻疹疫情越見嚴重，世界衞生組織（WHO）周二（13日）宣布，今年截至7月，全球麻疹個案較上年同期上升接近3倍，惟疫苗接種人數卻反有下降趨勢。WHO強調，疫苗安全有效，呼籲民眾確保自己曾注射相關疫苗。



WHO指出，今年全球麻疹個案多逾36萬宗，為2006年以來最高，去年同期僅得12.9萬宗。WHO相信，有9成患者隱而不宣，實際情況應更為嚴重。美國今年首7個月已有1164宗案例，相比去年全年數量僅為372宗，上升逾3倍。



剛果民主共和國、馬達加斯加、及烏克蘭錄得最多麻疹個案，其中馬達加斯加在上半年已有逾12萬宗新個案。另外非洲及西太平洋地區的麻疹個案亦有顯著上升，分別較去年上升9倍及2.3倍；而哈薩克、菲律賓、泰國、以及多個非洲國家，包括安哥拉、喀麥隆、乍得、尼日利亞、蘇丹、及南蘇丹均曾爆發麻疹疫情。



麻疹病毒經由空氣傳播，可引致發燒、咳嗽及出現紅疹，嚴重更可致命。而現時的兩劑MMR疫苗雖能預防麻疹，惟社會近年興起「反疫苗」運動，民眾認為接種疫苗可引致其他疾病，如風疹及自閉症等，導致接種人數不斷下降。