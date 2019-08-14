亞馬遜人臉識別誤認26議員為賊　華議員籲執法禁用

美國巨企亞馬遜開發出一套人臉識別技術，期望協助識別罪犯以及尋找失蹤兒童。惟美國公民自由協會（ACLU）周二（13日）公布，有關人臉識別技術誤將26名州議員認作疑犯，其中包括加州華裔眾議員丁右立。他就此呼籲，該技術應被禁止應用於警務。



ACLU使用有關技術篩選25,000張照片，但竟有五分之一的議員分別被錯誤地與一名被捕疑犯匹配。在實驗中被錯誤識別的26人，有一半以上是有色人種；丁右立質疑這項技術可能會導致警察把無辜的人，認作有潛在危險的罪犯；又認為技術對非裔、拉美裔和亞裔美國人而言特別危險。



當地傳媒指，丁右立正推動法案，禁止警方在隨身體攝錄鏡頭上使用任何人臉識別技術。他批評︰「很明顯這項技術是錯誤的。任何執法機構都不應該使用它，警員隨身體攝錄鏡頭是為建立信任而設，而非毀掉。」



亞馬遜網絡服務部門發言人周二回應，批評私隱監管機構「再次故意誤導並歪曲亞馬遜人臉識別技術」。亞馬遜表示如果使用得當，技術有助識別罪犯；並倡導為人臉識別技術立法，以確保其被合法使用。惟目前三藩市和奧克蘭已經全面禁止使用人臉識別技術。