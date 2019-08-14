華為關閉澳洲維省研究中心　另聘特朗普相關說客

澳洲在中國勢力崛起的爭議聲中，去年禁止中國科技巨企華為參與5G建設，令華為在當地的業務萎縮，近日低調決定關閉在維多利亞省的研究中心。深陷中美貿易戰之中的華為，近日亦聘請了一名負責行政問題的新說客，據報與美國總統特朗普及共和黨高層有密切關聯。



澳洲通信部長弗萊徹上月排除解禁華為在當地銷售5G設備的可能性後，華為低調宣布下月將關閉其位於維多利亞省伯伍德市、投資了6000萬澳元（約3.2億港元）的研究中心，流失15個高度專業的職位。華為致函向維省貿易廳長保庫拉解釋，因目前的負面環境及聯邦監管變化的不確定性，對投資澳洲研發工作失去信心。



另外，據提交給美國參議院的一份文件顯示，華為聘請了埃斯波西托（Michael Esposito）擔當說客。他聲稱是特朗普競選籌款委員會「Trump Victory」的一員，亦是共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾的顧問。文件顯示，埃斯波西托的游說活動已於上月底開始，重點放在「政府的電信問題」上。



保守派政治新聞網站《華盛頓自由燈塔》周二報道指，美國情報人員上月獲悉，華為計劃把大量手機運到墨西哥，重新貼上標籤後再運往美國，偽裝成其他品牌出售。但當局仍可透過追查電子零件，識別是否華為手機。華為的美國公司暫未回應傳媒查詢。