蓋茨曾乘搭愛潑斯坦私人飛機　同在佛州擁物業

美國富商愛潑斯坦涉與未成年少女進行性交易，日前在獄中懷疑自殺身亡，他生前被指常以私人飛機搭載不少名人前往私人小島舉行性愛派對。英媒周一（12日）揭發，微軟創辦人蓋茨也曾乘搭愛潑斯坦的私人飛機，前往佛州棕櫚灘。蓋茨發言人暫未回應事件。



《每日郵報》引述航班紀錄報指，蓋茨在2013年3月1日曾與愛潑斯坦，從新澤西州的泰特伯勒機場飛往棕櫚灘。而在兩人同乘一機的前兩晚，他們已在一年一度的「Edge Dinner」晚宴活動上碰面，雖然兩人均未有被攝入照片；該個活動每年均邀請全球億萬富翁聚首討論他們在科學領域上的計劃。



在「Edge」網頁上曾一度提及，愛潑斯坦成立的基金曾支持全球的尖端科技發展，包括英國已故物理學家霍金及數名諾貝爾獎得主，有關資料其後被刪除。據知蓋茨與愛潑斯坦均在佛州南部擁有物業，愛潑斯坦生前曾指自己有一段時間是蓋茨的財務顧問，但蓋茨的發言人否認事件。報道指出，蓋茨與妻子名下的蓋茨‧梅林達基金以支持全球年輕女性教育為己任，惟有關的航程似乎與此存在衝突。