代頓槍手行兇過程曝光　32秒槍擊26人

美國俄亥俄州代頓市日前爆發3死17傷的槍擊案，警方周二（13日）公開24歲白人男子貝茨（Connor Betts）的行兇經過，指他於案發當晚與其妹妹及另一同行者駕車到俄勒岡區，施襲前室市內逗留2小時，並於涉事酒吧開始施襲至警員到場把他擊斃的32秒內，開槍擊中26人。



代頓市警察總長比爾（Richard Biehl）表示，閉路電視於當地時間晚上11時04分首次拍到貝茨，他停泊座駕後與親妹梅根（Megan Betts）等同行者一同前往涉事酒吧Blind Bob's，警方相信同行人士不知貝茨的施襲意圖及他於車內藏有武器。一行人於上述酒吧逗留至凌晨12時13分，貝茨轉往對面街的另一間酒吧Ned Peppers，半小時後回到停車場。警方估計，貝茨很可能是到Ned Peppers踩線。



貝茨返回座駕後用8分鐘換衣服及拿武器，再經連接酒吧及停車場的小巷離開，期間把行兇用的AR-15自動步槍上膛，並於1時05分到達Blind Bob's大開殺戒。警方指，梅根是首3名中槍人士，手機通訊紀錄顯示貝茨施襲前7分鐘曾與梅根傳訊息，相信貝茨知悉妹妹的位置。



警方指，貝茨當時穿着避彈衣，但仍被警員擊斃。當局未知貝茨行兇動機，但他有暴力傾向，曾表達有意發動大型槍擊案，他的背景沒有問題所以購得槍枝，行兇用的AR-15是於網上購入。