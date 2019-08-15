修例風波：美媒稱拍到武警駐紮深圳　有裝甲車在場

香港反《逃犯條例》修訂風波引發的社會動盪持續升級，解放軍東部戰區陸軍周三（14日）亦宣稱，從深圳灣春蠶體育館出發至香港「只需要10分鐘」，並配有體育館停滿軍車照片。有美國傳媒記者同日透過社交網發文，稱確認有大批中國武裝人員駐紮在深圳某體育中心；又稱該批武裝人員持有盾牌和戴上頭盔；更指該部隊一名官員未解釋部隊為何駐紮該處，同時驅趕該記者離開現場。



該名任職於美國有線電視新聞網絡（CNN）的記者Matt Rivers在社交網站發文，聲稱有大批來自「中國人民武裝警察部隊」（People's Armed Police Force，PAP）的武裝人員進駐上述場館；又指他們是「中國150萬準軍事部隊的成員，該部隊隸屬於中央軍事委員會（Central Military Commission）」。



從相關網傳圖片所見，有大批手持武器、身穿軍服的武裝人員出現，亦有裝甲車在現場。不過該記者稱，目前並無迹象顯示該批部隊即將進入香港，又指中方現階段仍有不少原因，要避免這情況發生，但認為部隊屯駐「顯然意味要發送某種信息」。