淫媒自殺亡：傳愛潑斯坦寓所掛克林頓扮女人油畫

美國元首級淫媒兼富商愛潑斯坦在獄中自殺身亡，一名女子周三（15日）引用紐約州新的《兒童受害者法案》入稟曼哈頓州法院，控告愛潑斯坦、其前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）及另外3名女子，要求從愛潑斯坦的遺產中得到賠償。愛潑斯坦被指生前與美國前總統克林頓等政要關係密切，有消息指其寓所曾掛有一幅克林頓穿裙扮女人的油畫。



外媒取得的入稟狀顯示，現年32歲的阿勞斯（Jennifer Araoz）聲稱在14歲時，一名陌生人在其高中門外招攬她，指愛潑斯坦可以帶給她財富和在事業上提拔她，其後愛潑斯坦不斷送她禮物，之後便要求阿勞斯為他「按摩」。



阿勞斯指，愛潑斯坦多次強姦她，她說：「多年來，我深深的感受到愛潑斯坦與我勢力上的差異。我對他不能在庭上親自答我問題感憤怒，但我尋找公義的路才剛剛開始。」紐約州政府早前修訂《兒童受害者法案》入，延長兒童性侵受害者的追溯期，此案首宗引用新例控告愛潑斯坦的個案。



英媒周三報道，一名曾於2012年到訪愛潑斯坦寓所談生意的女子，看到屋內掛着一幅疑似是克林頓穿藍裙、紅色高跟鞋，坐在一張椅上的油畫，藍裙或暗示克林頓當年與白宮實習生萊溫斯基偷情一事，亦與克林頓妻子、前國務卿希拉妮於2009年穿過的藍裙相似。該畫由美國藝術家瑞安–克萊德（Petrina Ryan-Kleid）創作，未知愛潑斯坦家中的是否真迹。該女子又指，當時看到一名大約14 歲的女孩在等待見愛潑斯坦。