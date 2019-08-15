斥移民部門侵人權　逾600員工聯署逼Google割席

美國互聯巨擘Google逾600名員工近日於網上聯署，批評美國多個部門的搜捕非法移民行動侵犯人權及違反國際法。聯署員工直指不願成為同謀，要求Google公開表示不會對相關部門提供基礎設施、資金或工程服務，直至對方停止侵犯人權。



612名Google員工及32名支持者於網上發起名為「Google必須對抗人權侵犯」的聯署，指出美國移民及海關執法局（ICE）、海關及邊防局（CBP）與難民安置辦公室（ORR）於美國南部邊境執行侵犯人權的任務，關押及傷害尋求庇護的人、逼小孩與父母分離、非法扣留難民及美國公民、實施一套虐待制度，導致至少7名小童死於扣留中心。



聯署續指，CBP近日開放大規模雲端合約招標，得標者將會助長CBP侵犯人權，要求Google公開表明不會直接或間接對CBP、ICE或ORR提供支援。文中警告，Google一直強調不會發展有違國際法及人權的科技，承諾建立多元化的工作環境。若Google與上述部門合作，是用誠信換取一點利潤，參與一個可恥的行動。



文章以美國電腦公司IBM於二戰大屠殺時期與納粹德國合作為例，警惕Google科技於自動化大規模暴行的角色，直指：「歷史很清楚：是時候說不。我們拒絕成為同謀。」