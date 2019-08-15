淫媒自殺亡：遺體頸部多處骨折　舌骨斷裂疑涉他殺

美國富豪愛潑斯坦於獄中上吊身亡，留下重重疑點及陰謀論。美媒周三（14日）披露愛潑斯坦的驗屍報告內容，指其頸部多處骨折，其中近喉結的舌骨斷裂。有專家指，舌骨斷裂在吊頸自殺的死者身上不常見，反而較常見於被勒死的人，令愛潑斯坦的死更撲朔迷離。



《華盛頓郵報》引述2名知情人士指，愛潑斯坦頸部多處骨折，包括舌骨，上吊自殺的人有可能出現此情況，尤其是年長人士，但在他殺的遺體更常見。消息指，驗屍官已要求獄方提供愛潑斯坦死前數小時情況的額外資料，包括監獄走廊的閉路電視、毒理檢測報告、獄警及囚犯的面談紀錄等，查看愛潑斯坦自殺當晚是否有人進入過其監倉、其體內是否有不尋常物質殘留。



美國國家醫療檢測協會主席阿登（Jonathan L. Arden）表示，舌骨可在很多情況下斷裂，較常見於被勒死的人。他指出，一般而言，若法醫發現舌骨斷開會作更多檢查，如檢驗勒痕的位置和闊度、身體在懸掛過程曾否下墮等。阿登說：「若我們發現了舌骨斷裂的情況，確實會懷疑他殺的可能性，但這絕不是唯一的可能。」