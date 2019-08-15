中廣核及3子公司　被商務部列入黑名單

美國商務部周三（14日）將中國最大核電巨頭，包括中國廣核集團及其3家附屬公司列入出口管制實體清單，禁止它們與美國供應商做生意。中廣核集團回應指，已留意到相關報道，經初步分析後認為美方決定對集團的發展影響可控。



商務部在聯邦公報表示，將4家中國公司新增在出口黑名單，因該批公司都參與或有能力取得美國先進核技術和材料，以便在中國轉用於軍事用途。涉及公司包括中國廣核集團、中國廣核電力、中廣核研究院和蘇州熱工研究院有限公司。美國企業若要與被列入出口管制實體清單的公司做生意，均需獲得美國政府許可。



中國外交部發言人華春瑩周四回應指，美方此舉泛化國家安全概念、濫用出口管制措施，不僅對中國企業造成傷害，也對包括美國在內的相關國家企業造成影響。中方堅決反對美方通過單邊主義和保護主義政策傷害中國甚至世界各國利益。希望美方認清形勢，停止有關錯誤做法，堅持通過平等協商解決問題。



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