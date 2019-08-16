非洲豬瘟影響供應　華向美採購逾1萬噸豬肉

中美貿易戰持續，雙方近月先後表示擬向對方加徵進口關稅或報復措施之際，美國農業部周四（15日）發布最新數據顯示，中國上周向美國購買約1.02萬噸豬肉，這也是過去7個星期以來的最大採購量。分析師認為，中國大量購入美國豬肉，或因去年爆發非洲豬瘟影響供應。



境外媒體報道，中國在本月2日至8日期間採購該批美國豬肉，但未知是中國商務部5日宣布，中國企業停止購買美國農產品之前或之後向美國作出採購。自去年中美貿易戰開打後，中國對美進口產品徵收報復性關稅，當中對進口豬肉的關稅為62%，嚴重影響了美國豬肉的銷量。



作為全球最大的豬肉消費國，中國是美國豬肉的主要出口市場之一，美國全國豬肉生產商協會發言人表示，美國豬商都希望兩國能結束貿易爭端，並獲得市場准入，「這將使美國豬肉有機會更充分地參與對世界最大豬肉消費國前所未有的出口機會」。



然而面對貿易戰所帶來的影響，中國正積極擴展美國以外的豬肉進口渠道，尋求從歐洲、日本和韓國等國進口豬肉，情況就如加大對巴西等國大豆的採購，以抵銷美國大豆進口減少的影響。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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