修例風波：強調局勢受控　港警高層認聲譽受損

香港政府修訂《逃犯條例》引發連串示威衝突，美媒訪問數名匿名香港警隊高層，他們形容示威者是暴徒，指如果對方不使用暴力，警方亦不會用武力，強調警方完全掌握局勢，但承認警隊聲譽受損。他們表示，沒有證據顯示外國勢力資助示威者，並否認警員與中國武警一同受訓。



美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，香港於過去2個月經歷數十年來最嚴重動盪，數名警隊指揮官日前邀請外國記者到灣仔的警察總部，以匿名身份受訪。指揮官為警方的武力使用辯護，並拒絕成立獨立調查委員會調查警方處理手法的要求。他們不同意港府高官指香港情況失控，透露警隊仍未總動員，只調動部分警員處理示威，強調警方有資源及多種手段控制情況，承認派探員喬裝拘捕了部分示威的主腦。



不過，指揮官承認警隊體力透支及變得情緒化，過去2個月的離職率輕微上升，警隊聲譽亦受損。他們批評有人將警員「起底」，又侮辱其家屬，甚至用警員資料到銀行借錢。他們直指，不知動盪何時結束，認為這是政治問題應由政治解決。



外媒近日多次拍到中國武警在深圳集結，甚至有指武警已滲透香港。指揮官稱，警方從未與中國的安全部隊一同訓練，亦未曾準備過武警進駐的局面。他們表示，沒有證據顯示外國政府資助示威。