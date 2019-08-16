華郵：特朗普曾考慮買入格陵蘭　有軍事經濟考慮

美國總統特朗普上台前為地產大亨，美媒周四（15日）報道指，特朗普上台後曾多次以不同程度的認真態度，表現對購買北美洲丹麥屬地格陵蘭的興趣，並要求白宮法律顧問研究購買格陵蘭的可行性。



《華盛頓郵報》引述2名華府消息人士報道，特朗普在過去一些會議、晚餐及談話中，曾問及顧問美國是否可兼併格陵蘭，並興致勃勃地聽取有關該處豐富資源及地源政治上重要性的討論。部分顧問支持購買格陵蘭，認為有良好的經濟發揮；部分則不認為會帶來經濟成果。



消息人士又指，特朗普在上個春天與幕僚晚餐期間，稱有人向他表示丹麥政府對資助格陵蘭有財務困難，建議他考慮購買。而他的語氣較似說笑，亦未有將想法放在競選活動上，或並非認真考慮，但相信特朗普是因對當地資源有興趣，並可給予他像前總統艾森豪威爾收歸阿拉斯加作為州份的影響力。



特朗普的想法令其顧問考慮到多個問題，包括美國可否藉格陵蘭在北極擴大軍事力量，以及可在當地展開何種研究。白宮及國務院暫未回應有關報道；丹麥及格陵蘭亦沒有回覆。



格陵蘭長年被冰雪覆蓋，位於北大西洋及北冰洋之間，人口約5.6萬，為獨立的自治區，但需依賴哥本哈根政府每年5.91億美元（約46.3億港元）的經濟資助。美國視當地具重要的國安利益，2018年亦阻止中國在當地資助興建3個機場。