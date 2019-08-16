新巡邏艦5日連破2宗大毒案　檢8900萬美元可卡因

美國海岸防衞隊一艘新的巡邏艦，開往夏威夷檀香山正式服役期間，在5天內連破2宗海上大型毒案。當局於周四（15日）公布消息，指行動中起獲共約3040公斤的可卡因，市值逾8900萬美元（約6.9億港元）。



海岸防衞隊第8艘巡邏艦米格特號（Midgett），於6月在密西西比州帕斯卡古拉（Pascagoula）的船廠出發，開往檀香山即將駐守的母港。米格特號於上月25及31日在東太平洋的公海，先後截獲兩艘低調航行的可疑船隻。



首次行動中，美國海軍直升機發現一艘高速船，飛近後發現船艙打開，3名毒販開始把疑似毒品拋入海中，米格特號遂聯同驅逐艦墨菲號攔截，撈起的毒品化驗後證實是可卡因，數量多達953公斤。3名毒販被捕。第二次行動中，米格特號再截獲一批2087公斤重的可卡因，暫未知有多少人被捕。



海岸防衞隊在聲明中指出，這種低調而高速的運毒船，常被毒梟用以避開偵察、走私大量毒品，必要時更可迅速沉沒毀滅證據；有近80%流向北美的非法麻醉毒品，都是國際毒梟經這條東太平洋走廊運入。米格特號的指揮官麥凱布（Alan McCabe）表示，以隊員今次的成果為豪，未來將致力繼續在太平洋執行任務。長418呎、造價6.7億美元的米格特號將於下周六（24日）正式服役。