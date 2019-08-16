以核試地點命名啤酒　公司收死亡恐嚇

美國一家啤酒公司最近以美軍核試地點，馬紹爾群島的比堅尼環礁命名一款啤酒，令涉事公司備受抨擊。其後有關公司回應指，啤酒的命名是為了引起大眾對美國核試計劃的關注，即使他們收到大量的控訴和死亡威脅，皆不會作任何改變。



馬紹爾群島的衛生部長（Jack Niedenthal）在周四（15日）回應指：「他們以這裡可怕的現狀來製造歡樂、賺錢，絕不能接受。」他又指希望涉事的公司明白，當地現在仍受到輻射的影響，是世界上其中一個癌症比例最高的國家。他指：「現在這一個被美國永遠摧毀了的地方，竟然是啤酒的名字。」他要求涉事的公司把產品下架，並公開道歉。



來自美國德州的「曼哈頓計劃啤酒公司（Manhattan Project beer Company）」，同日在社交網站回應事件，表示他們希望大眾關注核試，而不是為了嘲弄和輕視曾經在馬紹爾群島發生的事，因此儘管他們收到大量的恐嚇、騷擾、甚至是死亡威脅，亦不會更改啤酒的名字。惟他們網站中「比堅尼環礁」啤酒的簡介中並未提及名字的由來。



1946年，美國在比堅尼環礁進行核試，在當地引爆了23枚原子彈和氫彈，其強度比二次大戰時美軍在廣島和長崎所投下的原子彈高出1000倍，當地居民至今仍受到核輻射的影響。