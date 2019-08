華激光雷達產品涉侵權　美企向ITC發起337調查

中美貿易戰導致雙方局勢緊張。美國的Velodyne Lidar公司同日以侵犯專利權為由,向當地國際貿易委員會(ITC)指控多間中國科技公司,遂按有關規定,請求對有關產品及公司發起337調查,涉事公司更包括上海禾賽光電科技有限公司、深圳市速騰聚創科技有限公司。



據中國商務部網站消息指,該美國企業以依據《美國1930年關稅法》第337節規定,向ITC提出申請,指控內地多間科企在對美出口、在美進口、銷售的可旋轉3D激光雷達及其下游產品(Certain Rotating 3-D LiDAR Devices and Products Containing the Same)侵犯其專利權,請求ITC發起調查,並發布有限排除令和禁止令。



據了解,激光雷達意即「光探測和測距」,該技術使用對人眼安全的激光束以3D創建及調查環境,當中可用於許多行業,包括汽車、卡車運輸、無人機、測繪等。在內地亦有汽車以該技術來計算它行車距離、或創建環境的實時地圖。



中美貿易戰開打,全球震動,即上東網專頁

http://hk.on.cc/fea/tradewar/