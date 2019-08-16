特朗普造勢大會嘲笑示威者肥　稱是愛的舉動

美國總統特朗普周四（15日）在新罕布什爾州出席造勢大會，期間有示威者打斷他的演講，他反嘲示威的身型肥胖，應該回家去做運動，更稱自己的行為是「建基於愛」。但事實上，特朗普自己也是痴肥人士，重達243磅、更熱愛快餐食品，他此言一出即引起民眾的反諷。



事件發生在集會期間，當時特朗普正在抨擊民主黨的黨員貶低執法機關，並指責他們把自己的對手稱為「法西斯和納粹分子」。示威者隨即發出噓聲，並大叫「美國」試圖打斷他的發言。特朗普讓保安把示威者拉出場地時說：「這些人有很嚴重的體重問題。你們回家吧，開始運動。」



他續說：「帶他們出去吧，他的（體重）問題比我更嚴重，比我們所有人的問題都嚴重。」在保安把示威者請走後，特朗普指他的行為「建基於愛」。他的言論引起多人的反諷，美國總統選舉的民主黨候選人楊安澤說：「若現在有一個熱氣球正在上升，而你想要它降落，只有特朗普可以做到。」



事實上，特朗普高1.9米，重達243磅，是醫學上的痴肥症患者。他的醫生在2018年為他制定了一系列的運動和飲食計劃，但他卻在一年間增加了4磅。