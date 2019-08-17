白宮推進對台售F-16V戰機　民主共和兩黨國會議員支持

美國民主共和兩黨多名國會議員，周五（16日）表態支持華府向台灣出售總值80億美元（約624億港元）F-16V戰機的計劃，並要求國會盡快審議。



《華盛頓郵報》周五報道，特朗普政府已於周四（15日）通知國會，將把上述軍售案提交國會審查。共和黨參議員魯比奧證實白宮已推進該軍售案，形容「是支持台灣自我防衞的重要一步」，並稱中國大陸試圖擴張地區影響力，美國有必要強化與台灣之間的戰略關係。他又促請參眾兩院的外交事務委員會，盡快推動此項軍售。



同屬共和黨的參議院外交委員會主席里施（Jim Risch）發聲明歡迎對台出售戰機，並稱這可以「加強台灣保護其領空能力，應對大陸逐步施加的壓力。」民主黨籍的眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）亦稱，軍售案發出強烈訊息，顯示美國對保障區內安全及民主的承諾。



大陸外交部發言人華春瑩周五在記者會上表明，美方向台灣出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八．一七」公報規定，陸方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。