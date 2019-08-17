傳美伊有秘密間接渠道　討論阿富汗撤軍問題

英媒引述3名消息人士報道，西方中間人正說服美國及伊朗合作，以加強阿富汗的安全；美伊數個月來秘密地轉發訊息，希望在一系列增加敵意的議題上展開對話，而兩國在阿富汗問題上有共同立場。



英媒周五（16日）報道，美國與伊朗在阿富汗問題上有共同利益，美國總統特朗普和德黑蘭政府均希望美軍可撤出阿富汗。但他們欲確保2萬名外國部隊撤出阿富汗後，不會令當地陷入內戰，且不會恢復塔利班強硬實行回教規條，或令阿蓋德和其他遜尼派恐怖主義組織擴展勢力。德黑蘭亦不希望阿富汗的難民會湧入伊朗。



伊朗向美國表達對特朗普政府與塔利班進行談判的擔憂，指美國採取「過度熱衷的捷徑」，讓塔利班因軍事上得勢而獲政治霸權。據指塔利班領導人向伊朗對表示，不會接受任何少於「塔利班主導的政府統治一個回教酋長國」的協議。但未有迹象顯示美伊會拋開核協議等議題的分歧。美方暫未回應報道；伊朗則否認與美國有私下渠道談判。



另外，特朗普周五在新澤西州貝德明斯特的高爾夫球會所，與國家安全顧問舉行會議，聽取有關與塔利班和談及美國從阿富汗撤軍的報告。特朗普稱進展「非常好」，重申會盡力與塔利班達成協議，結束阿富汗長達19年的戰爭。