華府任維族女為中國事務主任　料影響貿談

美國總統特朗普政府近日因為貿易問題，與中國摩擦日增。美媒周四（15日）引述消息報道，白宮在3周前低調任命新疆維吾爾裔的36歲女子伊勒特比爾（Elnigar Iltebir），出任國家安全會議的對中國事務主任。分析估計，此舉反映華府對人權問題更為重視，雙方摩擦升溫或將影響貿易談判。



伊勒特比爾出身維吾爾族的知識分子家庭，其後移居土耳其，青年時期轉到美國。她於哈佛大學主修國際安全與政治事務研究，並於馬里蘭大學取得博士學位，父親為現居美國的知名維族記者。伊勒特比爾的對華取態暫時未明，但傳媒根據其身份估計，她將進一步令中美在人權爭議上的摩擦升溫，甚至左右貿易磋商。



澳洲悉尼大學的美國研究中心資深顧問蒙德舍因（Jared Mondschein）指出，前幾任白宮國安會中國主任都積極參與及協調外交政策，有份會見中國領導人和中國外交官，地位舉足輕重，甚至估計伊勒特比爾身份背景將成為華府對北京談判時的強力籌碼。



中國新疆再教育營的人權問題備受國際質疑，特朗普亦長期被國內批評未有就此向北京施壓。分析指，華府可能是因此而作出任命決定，此舉很可能對中美關係和貿易談判產生影響。