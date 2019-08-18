極右翼組織集會　反法西斯人士「踩場」起衝突

美國俄勒岡州波特蘭上周六（17日）分別舉行了極右翼和反法西斯主義集會，至少13名集會人士被捕、1人受傷送院。其後當局檢獲一批武器，包括鐵棒和噴霧劑。總統特朗普則表示，會積極考慮將反法西斯運動（ANTIFA）組織列為恐怖組織。



約有數百人於當日早上參與集會，一批極右翼組織的成員戴有頭盔和穿上避彈衣，在集會上揮動旗幟；一批反法西斯主義示威者亦走上街頭，當中他們帶有口署及頭盔。在集會期間，雙方互相叫罵及發生推撞；警方為阻止雙方爆發衝突，已經設置障礙物、封鎖部分街道和天橋以分隔雙方。其後警方更用揚聲器警告，參與未經批准的集會將會被捕。



是次集會驚動了數十個地方及聯邦執法部門，聯邦調查局（FBI）亦有派員到場，他們在行動中檢獲了屬於集會人士的武器，包括盾牌等。另外，集會在數個星期前已在社交網大肆宣傳，波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）曾表示絕不歡迎參與暴力和仇恨活動的人；特朗普當日在Twitter表示，他非常密切留意波特蘭的情況，希望巿長做好他的工作。