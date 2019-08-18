愛潑斯坦獄中曾買女裝底褲　安德魯王子再捲醜聞

美國富商愛潑斯坦被控與未成年少女進行性交易，早前在紐約監獄自殺身亡。惟案件餘波未消，英媒踢爆被指涉案的英國安德魯王子曾在9年前現身愛潑斯坦的豪宅，並與一名年輕女子道別。另有傳媒翻查監獄紀錄，發現愛潑斯坦11年前，曾在獄中購買兩條細碼的女裝內褲，原因未明。



英媒上周六（17日）公開片段，披露安德魯王子在2010年年底曾現身愛潑斯坦位於美國紐約的豪宅，並向離開大宅的一名年輕女子點頭揮手。在安德魯露面約一小時前，愛潑斯坦剛與一名金髮女子離開家門。聲稱是愛潑斯坦性奴的女子羅伯茨早年曾指控，前者曾多次安排安德魯與自己性交，而白金漢宮予以否認。



另外，美媒上周五（16日）披露2008至2009年佛州監獄紀錄，顯示愛潑斯坦當年在獄中在一個月約花2000美元（約15,600萬港元），購入大量咖啡、零食及日常品等，亦購入過2條女裝內褲。有傳媒質疑，考慮到愛潑斯坦的罪行性質，不明白獄卒為何會批准購買。



愛潑斯坦早於2008年因教唆未成年者賣淫罪成入獄，但他當時與時任佛州檢察總長阿科斯塔達成認罪協議獲輕判，更被指獲特殊待遇，備受批評。阿科斯塔今年因涉嫌處理該案不當，因而辭任勞工部長。