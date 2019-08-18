美籍母親太過西化　沙特法庭判監護權歸男方父母

美國32歲女子比埃拉（Bethany Vierra）8年前赴沙特阿拉伯一所大學任教，其後與當地男子結婚生女。她上月因「太過西化」而在離婚訴訟中失去女兒的監護權，上訴期限於周日（18日）屆滿。比埃拉的父母聲稱女兒被禁止在未來10年離開沙特；美國國務院官員表示已留意到個案，惟因私隱考慮不能提供回應。



比埃拉上月失去4歲女兒賽納（Zaina）的監護權，法官表示：「這名母親不熟習回教，在國內是個外國人，並持續明確地擁抱其祖國的傳統和習俗。我們必須防止賽納接觸那些傳統和習俗，尤其是在這麼早的年紀。」法庭最終將監護權判予與小孩生父同住的祖父母，原因是「男子與母親同住很可能是暫時情況。」



男方律師在庭上以比埃拉出席美國的「火人祭」活動作論證，形容是世上最奇怪的節慶，又指出女方的社交帳號「充斥着裸體、兩性混雜，和很多與我們宗教傳統習俗背離的行為和事物。」而比埃拉則指，其前夫使用言語暴力和服用藥物；前夫否認有關指控。據悉，比埃拉已計劃上訴爭奪監護權。