特朗普准F16V戰機售台　中方：將根據形勢採必要措施

在陸美角力、台海局勢升溫之際，美國總統特朗普周日（18日）受訪時表示，他已經批准對台出售66架F16V戰機，總值80億美元（約624億港元），將為美國創造工作機會及可觀的收入，他相信台軍會以負責任的態度使用該批戰機。外界預料美方今次舉動將再度觸怒北京。



消息傳出後，台灣官方周一（19日）接連表態歡迎。其中台總統府發言人黃重諺稱，此軍購案將大幅強化台灣的空中防衞能量，確保兩岸及區域的和平穩定，讓台灣持續維護自由及民主。台國防部表示，將持續與美行政部門保持密切聯繫，若有最新進度將即時對外界公布。台外交部發言人歐江安指出，在《台灣關係法》40周年之際，特朗普政府持續以具體作為履行該法，及「六項保證」對台的安全承諾，充分展現台美安全夥伴關係緊密且持續提升。



中國外交部同日亦回應美國對台出售F16V戰機一事，發言人耿爽稱，中方近來已多次就此向美方提出嚴正交涉，並指台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國的核心利益，敦促美方認清對台售武的嚴重危害性，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，立即取消該項軍售計劃，停止武器售台和美台軍事聯繫，否則由此造成的一切後果，必須由美方承擔。中方將根據形勢發展採取必要措施。



台空軍司令部早前列出大陸軍戰機繞台的6條路徑，指大陸從未放棄攻台意圖，基於解放軍頻遠海長航、繞台飛行，加上軍力急速增長，台軍急需獲性能優異的戰機，維持空中作戰的優勢，而F16V轉換訓練最快、後勤維補成本效益高，能迅速形成即時戰力。



目前台空軍共有7個聯隊，分別是在台南及澎湖、新竹、台中清泉崗、嘉義、台東、花蓮、以及屏東和金門，指揮部則設於台北的松山基地。本次購買的F16V，台軍擬部署在台東的志航空軍基地，駐紮當地的為台空軍第七飛行訓練聯隊，使用的是F5戰機。