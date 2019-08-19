美媒：委國高層曾與美方會面　尋求罷免馬杜羅後不被報復

委內瑞拉亂局至今仍未平息，美媒周一（19日）引述消息人士報道，委國制憲議會主席卡貝羅（Dioscado Cabello）上月曾和一名與特朗普政府關係密切的人士秘密會面，尋求罷免總統馬杜羅後不被報復。卡貝羅暫未回應報道。



美聯社報道，一名與美方關係密切的人士曾與卡貝羅展開初步談判，不過沒有透露箇中詳情，而第二次會面正在籌備當中。報道續指，特朗普政府的官員曾經提過，美國在任何情況都不會支持卡貝羅，也不會為他鋪路取代馬杜羅，會面目的相信是與加大對馬杜羅政權的壓力有關。



報道亦有提及，美國亦曾與委國其他高層接觸，不過嘗試接觸卡貝羅的次數愈來愈多。另有美國官員否認卡貝羅以某種方式背叛馬杜羅，因為卡貝羅只會在獲得總統允許以及有助解除制裁的前提下，才會與美方人員會面。



56歲的卡貝羅是執政統一社會主義黨的二號人物，曾被美國指控他貪污、走私毒品、向美國參議員發出死亡威脅。長久以來，他一直被視為馬杜羅的對手；作為制憲議會主席，他亦有權罷免馬杜羅。