聖戰傑克擁英加國籍　英褫奪身份加拿大批卸責

英國首名到敍利亞加入回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）、有「聖戰傑克」之稱的青年萊茨（Jack Letts），擁有英國及加拿大雙重國籍，據報英國政府早前褫奪其英籍，此舉引起加拿大政府不滿，並於周日（18日）批評英國想單方面推卸責任。



英媒報道，是前朝文翠珊政府註消萊茨的護照，決定由時任內政大臣賈偉德推動，獲現任內政大臣彭黛玲支持。知情人士指，彭黛玲的責任是確保英國安全，她會用所有方法阻止恐怖分子滲透英國，包括在合法及情報顯示有威脅時剝奪雙重國籍公民的英籍身份。消息指，渥太華認為萊茨與加拿大沒有太大關係，對唐寧街的決定大感不滿，但現時這都是加拿大要處理的問題了。



加拿大公共安全部長古德爾（Ralph Goodale）發聲明指摘英方決定，稱對抗恐怖主義不分國界，對英國單方面推卸責任感失望。他補充，即使知道有國民被敍利亞拘留，但他們沒有義務幫助他們回國。英國內政部則指，取消英籍是應付恐怖主義的手段之一，拒絕評論個別事件，僅稱每個剝奪公民國籍的決定，皆建基於官員、律師和情報機構的建議。萊茨的父母對英國政府的決定感震驚，批評政府沒有聯絡過萊茨就褫奪其國籍。



萊茨於2014年離開英國到敍利亞加入IS，於2017年遭庫爾德武裝分子羈押。他今年年初曾表示希望回國，其父母亦想兒子在英受審。