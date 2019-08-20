生前11次說「我不能呼吸」　箍死黑人小販白人警被革職

美國黑人小販加納5年前涉嫌在紐約斯塔滕島碼頭附近販賣私煙，和到場處理事件的其中一名白人警員潘塔萊奧發生爭執後，被後者以鎖喉法箍死，生前至少11次說「我不能呼吸」。事件觸發美國種族撕裂及警方濫用武力的爭議，全國爆發多次示威。涉事警員潘塔萊奧最後在周一（19日）正式被革職。



紐約警察總長奧尼爾見記者時正式宣布有關決定，他說：「很清楚地潘塔萊奧不能再以紐約市警員的身分任職。」他又指出這是「即時解僱」。潘塔萊奧本月初被法庭建議革職後已被警方停職，等待奧尼爾「發落」。奧尼爾承認這是個艱難的決定，但強調沒有人向他施壓，並認為加納的死是個「沒法挽回的悲劇」，且「必須有個後果」。



奧尼爾又解釋，當時有其他警員在場協助制服加納，潘塔萊奧開始時使出鎖喉法也可以理解，但在眾警員成功將加納壓在地上並把他制服後，潘塔萊奧不只沒有鬆手，更「繼續維持鎖喉姿勢」，奧尼爾指這才是令潘塔萊奧被革職的原因。



加納的女兒感謝奧尼爾「做了正確的事」，但她促請國會議員協助立法，將使用鎖喉法列為州或聯邦刑事罪行。黑人民權領袖沙普頓則指加納的家屬感如釋重負但不覺得高興，他說：「潘塔萊奧被革職後還可以回家，加納的家屬只能去葬禮。」不過警察工會主席林奇則批評奧尼爾選擇「政治和他自己有興趣的事，放棄了他聲稱正在領導的警察」。他促請所有警員謹慎處事，因為警員會以為自己只是執行份內職務，但卻會被指魯莽行事。